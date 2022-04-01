В Татарстане пристава осудят за освобождение должников от обязательных работ

Следственные органы СК России по Татарстану завершили расследование в отношении 31 — летнего судебного пристава-исполнителя в Елабужском районе — ее обвиняют по статье о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщили в Следкоме.



Следствие считает, что 16 декабря 2020 года, желая снизить служебную нагрузку и избежать дисциплинарной ответственности за волокиту по исполнительным производствам, пристав прекратила исполнительные производства в отношении ряда местных жителей: якобы они исполнили назначенные им обязательные работы. Так, будучи должниками по исполнительным производствам, жители района не отбыли административное наказание.

Обвиняемая не признала причастность к совершению преступлений. Следствие собрало достаточную доказательную базу и направило в Елабужский городской суд уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, уголовное дело на пристава в Елабужском районе завели в сентябре 2021 года. Тогда следствие устанавливало обстоятельства произошедшего.

Маргарита Головатенко