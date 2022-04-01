В Челнах автоинспекторы изъяли около 4,3 кг синтетических наркотиков у жителя Наро-Фоминска

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах инспекторы ГИБДД изъяли у 46-летнего жителя Наро-Фоминска около 4,3 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

На контрольном посту полиции «Тула-1» автоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль «Фольксваген». В ходе осмотра машины на заднем сиденье они обнаружили и изъяли сумку, в которой находились свертки с порошкообразным веществом. После проведенной экспертизы оказалось, что это наркотическое средство мефедрон.

Задержанный рассказал, что работает курьером в интернет-магазине. По указанию оператора он забрал в Тульской области оптовую закладку, координаты которой получил через один из мессенджеров. Вещество мужчина расфасовал на более мелкие оптовые партии и должен был доставить в Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск для последующего сбыта. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Фото: пресс-служба МВД по РТ

23 марта стало известно, что сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился 36-летний житель Казани. В результате осмотра транспортного средства в подлокотнике был обнаружен сверток с белым порошковым веществом. Исследование показало, что найденное являлось мефедроном массой более 24,4 грамма.



Дарья Акимова