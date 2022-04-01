В мэрии Казани призвали пользоваться онлайн-способом подачи заявления на поступление в первый класс

В мэрии Казани призвали родителей будущих школьников пользоваться онлайн-способом подачи заявления на поступление в первый класс. Всего есть четыре способа подачи документов, все они равнозначны, указали в исполкоме.



Многие родители продолжают доверять исключительно живому общению и начинают рано занимать очереди у школ, опасаясь, что детям может не хватить мест.

Так, родители организовали очередь и решили дежурить всю ночь около казанского лицея №186. Родители разошлись, когда к ним вышел директор, предложил передать ему список пришедших родителей и отправиться всем спать, а утром он пообещал пускать в школу по составленному родителями перечню. Сегодняшний прием организовали с учетом этих списков.

— Понимаем, что вера в силу живых очередей несокрушима, но все же призываем родителей пользоваться онлайн-способом подачи заявления: спокойно, из дома, без очередей и без необходимости «доносить» потом документы, — сказано в сообщении мэрии.

Вчера в мэрии Казани указывали, что стоять в очередях для подачи заявлений в первый класс не нужно. В лицее №186 в Приволжском районе приоритет какому-либо формату подачи заявления отдаваться не будет, поэтому подать документы можно онлайн.

Маргарита Головатенко