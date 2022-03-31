В Иннополисе приостановили работу три международные компании — видео

В Иннополисе приостановили деятельность три международные компании и шесть российских, ориентированных на международный рынок, заявил гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам Халимова, эти компании нацелены на релокацию и намерены вернуться. Российские IT-специалисты считают, что меры поддержки IT-сектора в условиях санкций беспрецедентные.

Сегодня Минцифры России направило письмо губернаторам с предложением на 3 года снизить до 1% с 6% налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) малому бизнесу. Вместе с этим ведомство хочет исключить требование по количеству человек в организации для получения льгот.



Подробнее о мерах поддержки отрасли в условиях санкции — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина