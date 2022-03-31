В Челнах для владельцев летних кафе отменят арендную плату

В Набережных Челнах владельцев летних кафе освободят от уплаты аренды. Об этом сообщила замруководителя исполкома Наталия Кропотова.

Это коснется заведений, размещенных на муниципальной земле при стационарных объектах. Проект постановления проходит экспертизу в прокуратуре города, сообщают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru

Также от уплаты аренды освободят предпринимателей в сфере образования, культуры и спорта при условии, что их офисы и залы размещены в помещениях муниципалитета. Планируется, что мера продлится с 1 мая 2022 по 30 апреля 2023 года.

В середине марта руководитель Менделеевского района Радмир Беляев объявил об отмене арендных платежей для сезонных нестационарных объектов, точек проката спортивного инвентаря, для летних веранд кафе и ресторанов. Власти Казани заявили, что вводят мораторий на проведение проверок в отношении представителей малого и среднего бизнеса.



Татьяна Леухина