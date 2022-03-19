В Менделеевске освободили часть предпринимателей от арендных платежей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Менделеевске начал работу антикризисный штаб и запустили горячую линию по поддержке предпринимателей. Об этом сообщает в Telegram-канале руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

Арендные платежи отменяются для сезонных нестационарных объектов, точек проката спортивного инвентаря, для летних веранд кафе и ресторанов. Самозанятые смогут размещаться на ярмарках «выходного дня» бесплатно. Также отдельно ярмарки самозанятых переводятся на постоянную основу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти района запускают горячую линию по мерам поддержки: 2-79-49, 2-12-07. Беляев отметил, что предпринимателям не просто отвечают на интересующие вопросы, а сопровождают бизнес при получении республиканских и федеральных мер.

На этой неделе в Челнах возобновил работу антикризисный оперативный штаб. В Казани объявили о введении моратория на проведение проверок в отношении представителей малого и среднего бизнеса.



Татьяна Леухина