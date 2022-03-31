Российский рынок акций вырос на 7,6%

По результатам основных торгов индекс Московской биржи составил 2703,51 пункта (+7,6%), индекс РТС — 1021,28 пункта (+7,6%). Рынок акций вырос на фоне оптимизма инвесторов в отношении прогресса в российско-украинских переговорах и определения порядка продажи газа за рубли.



Сильнее всего подорожали расписки Ozon, бумаги ВТБ и «Роснефти». Курс доллара снизился до 83,36 рубля, передает «Интерфакс».

Вчера в начале основной торговой сессии индексы Московской биржи и РТС поднялись на 3,4% и 4,4% соответственно. На 20,1% подорожали акции «Интер РАО». Также возросла стоимость акций «Аэрофлота» (+6%), расписки OZON (+6%), TCS Group (+5,3%) и др.

Диана Жиленкова