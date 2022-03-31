В 2021 году товарооборот Татарстана с Сенегалом превысил $1,7 млн

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В 2021 году товарооборот Татарстана с Сенегалом составил $1,76 млн. Большие перспективы в работе с африканской страной есть в сфере машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства и инновационных отраслей, заявил президент республики Рустам Минниханов.



— Мы прибыли в Сенегал с целью расширения торгово-экономического сотрудничества, установления новых деловых контактов, — рассказал Минниханов на круглом столе в рамках форума «Татарстан — Сенегал».

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Отмечается, что с 2003 по 2021 год в Сенегал официально поставлено 167 автомобилей КАМАЗ. Также в прошлом году было проведено обучение сенегальских водителей и механиков как на территории заказчика, так и в учебном центре ПАО «КАМАЗ» в Челнах, сообщает пресс-служба президента Татарстана.



Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сенегал накануне. В состав татарстанской делегации вошли министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие.



Диана Жиленкова