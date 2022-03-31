«Рубин» сыграет в Кубке России 20 апреля. Матч ЦСКА — «Спартак» — в тот же день

Фото: РФС

Сегодня стал известен график игр четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Казанский «Рубин» сыграет в «Енисеем» 20 апреля. Начало встречи — в 14.30 по московскому времени. «Алания» — «Зенит» сыграют в 17.00.

Московское противостояние ЦСКА и «Спартака» пройдет в тот же день. Стартовый свисток — в 19.30 по мск.

А «Балтика» примет «Динамо» 19 апреля, начало игры — в 20.00.

rfs.ru

Эрик Добролюбов