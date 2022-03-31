Слуцкий оценил возможности «Рубина» в предстоящем матче с «Химками»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о предстоящем матче казанского клуба с «Химками». По его словам, главный вопрос, стоящий перед командой, — ее состав:



— По существу, у нас сейчас новая команда. Нет семерых игроков, которые должны были быть ключевыми. Плюс дисквалифицированы Ломовицкий и Лисакович, поэтому нужно было тех футболистов, которые сейчас есть в команде, привести в какое-то более или менее равное состояние, — прокомментировал Слуцкий и отметил, что по некоторым позициям наблюдается «жесткий дефицит людей» — например, не все могут играть на основных позициях.

На вопрос о том, как тренер оценивает соперников, он ответил, что в первую очередь в нынешней ситуации клуб должен «смотреть на самих себя»:

— Когда у тебя собственная игра выстроена, понятна, понятны позиции и амплуа игроков, то ты особое внимание обращаешь на соперника. Понятно, что мы готовимся к сопернику и хорошо его знаем, но сейчас гораздо больше вопросов возникает о том, в какой мы сами можем играть футбол и как по ходу сезона необходимо произвести внутреннее переформатирование.

Слуцкий не стал выделять фаворита матча, отметив, что даже на сборах команда никогда не играла в том варианте состава, в котором будет играть сейчас, сообщает пресс-служба клуба.

В феврале главный тренер «Рубина», подводя итоги зимних сборов клуба, тоже говорил о попытках «переформатироваться» под реалии «ковидного» времени:



— То есть мы сейчас живем в новых реалиях, пытаемся в них переформатироваться и найти варианты. Сезон покажет, как мы провели сборы, но то, что было много сложностей, тоже да.

Маргарита Головатенко