Россия осталась в FIFA

На 72-м конгрессе Международной федерации футбола (FIFA), состоявшейся в Катаре, не обсуждалось исключение из нее России. Таким образом, Россия осталась в федерации, сообщает RT.



По итогам конгресса приостановлено членство Пакистана, Зимбабве и Кении.

На заседании присутствовала делегация Российского футбольного союза (РФС), которую возглавил Александр Алаев.

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В конце февраля, после начала военной операции РФ на Украине, FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

В марте спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение FIFA об отстранении сборной России от всех международных турниров под своей эгидой.

Маргарита Головатенко