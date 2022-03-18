CAS оставил в силе решение FIFA об отстранении сборной России

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение FIFA об отстранении сборной России от всех международных турниров под своей эгидой. Просьба российской стороны о приостановке отстранения для сборных России на время разбирательства в CAS была отклонена.



«В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок.

Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) решили отстранить все сборные России и российские клубы в международных соревнованиях под своими эгидами.

Команда Валерия Карпина должна была разыграть место на предстоящем чемпионате мира в Катаре в стыковом мини-турнире. 24 марта россияне должны были сыграть со сборной Польши. Победитель этой пары должен был сыграть с победителем пары Чехия — Швеция.