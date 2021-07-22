Татарстан занял 7-е место в рейтинге регионов России по объему автопарка

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан занял 7-е место в рейтинге российских регионов по объему парка легковых автомобилей. В республике на начало 2021-го насчитывалось 1 333 354 машины, следует из данных «Автостата».

Лидером рейтинга по объему автопарка стала Москва. Там на начало года было зарегистрировано 3,8 млн машин. На втором месте Подмосковье (2,6 млн), на третьем — Краснодарский край (1,8 млн).

Фото: avtostat-info.com

В топ-10 рейтинга, помимо Татарстана, вошли Санкт-Петербург (4-е место), Свердловская (5-е место) и Ростовская (6-е место) области. В списке также обозначены Башкирия, Челябинская и Самарская области.

Всего на начало 2021 года, по данным «Автостат Инфо», в России насчитывалось 43,7 млн легковых автомобилей.

Напомним, Казань оказалась на 6-м месте в списке городов по объему приобретенных автомобилей с пробегом за январь — май 2021 года, составленном «Автостатом».



Татьяна Демина