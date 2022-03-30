Правительство Башкирии планирует создать аналог калининградской ОЭЗ
Правительство Башкирии намерено создать аналог особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Об этом рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.
По его словам, специальный административный район планируют создать для привлечения инвестиций. Подобные зоны есть в Калининграде и на Дальнем Востоке.
— Мы бы хотели тоже у себя такой особый административный район создать, который будет максимально благоприятствовать развитию экономики, — приводит слова Назарова «Интерфакс».
В феврале в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий совершенствование механизмов создания и схемы управления особыми экономическими зонами (ОЭЗ). Например, законопроект упрощает порядок получения статуса резидента ОЭЗ.
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