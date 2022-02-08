В Госдуму внесли законопроект, повышающий доступность ОЭЗ

В Госдуму внесли законопроект, направленный на совершенствование механизмов создания и

схемы управления особыми экономическими зонами (ОЭЗ). Например, предполагается упрощение порядка получения статуса резидента ОЭЗ.

Кроме того, законопроект направлен на сокращение административных барьеров с помощью расширения перечня разрешенных видов деятельности на территориях ОЭЗ.

Фото: duma.gov.ru

Согласно пояснительной записке к проекту закона, предусматривается сокращение типов ОЭЗ с четырех до трех: промышленно-технологические (объединяются промышленно-производственные и технико-внедренческие), туристско-рекреационные и портовые. Также предполагается возможность ликвидации ОЭЗ в случае признания ее деятельности неэффективной в течение пяти лет подряд и др.

В прошлом месяце сообщалось, что в Татарстане хотят проложить железнодорожные пути в ОЭЗ «Алабуга» и аэропорт «Бегишево». Вопрос строительства новых путей прорабатывается совместно с Куйбышевской железной дорогой.

Диана Жиленкова