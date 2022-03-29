В Казани выставили на продажу «реплику» «Волги» на базе Kia Opirus за 1,7 млн рублей

В Казани выставили на продажу «реплику» «Волги» на базе автомобиля Kia Opirus. Объявление появилось на сайте «Авито».

Год выпуска автомобиля — 2009-й. Владелец авто отмечает, что внесенные изменения зарегистрированы, машина в хорошем состоянии, вложений не требует.

Фото: скриншот

«Самое главное, вы получите не только раритет, которого больше ни у кого нет и не будет (в связи с новым законом о переделке), а еще и возможность дополнительного дохода (трансфер, свадьбы, фотосессии, сьемки в клипах). Как и сколько можно зарабатывать, расскажу при встрече реальному покупателю (купить можно достаточно быстро)», — говорится в сообщении.

В 2018 году в Челнах выставляли на продажу бизнес, изготавливающий реплики автомобилей «Победа» («ГАЗ-М20»), «Волга» («ГАЗ-М21») и «ЗАЗ-965» на базе Kia Opirus, Honda Crosstour и Volkswagen New Beetle.

В начале марта эксперты «Авито Авто» выявили самые востребованные марки отечественных и иностранных машин с пробегом в Казани. Лидирующую позицию среди российских автомобилей в рейтинге заняла Lada 2114 , а из иномарок список возглавила Kia Rio.



Татьяна Леухина