Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 28 февраля

В ходе открытия торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 10.09 мск, курс доллара понизился до 87,7 рубля (-2,2%), курс евро — до 96,43 рубля (-0,17%).

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

По состоянию на 10.00 мск, курс доллара находился на уровне 89 рублей (-0,84%), евро снизился на 4,55% и составил 101 рубль, передает ТАСС.

Вчера утром доллар и евро начали дешеветь в ожидании новостей о ходе российско-украинских переговоров. Первые сделки по американской валюте прошли в диапазоне 92,51—96,5 рубля за доллар. Евро подешевел до 100,1 рубля. А вечером доллар упал ниже 90 рублей, евро — ниже 100 рублей.



Сегодня переговоры России и Украины стартуют в 10.30. Делегации стран уже прибыли во дворец Долмабахче в Стамбуле.

Диана Жиленкова