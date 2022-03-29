Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 86 рублей впервые с 28 февраля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 86 рублей впервые с 28 февраля. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на данные торгов.

По данным на 13.18 мск, стоимость доллара составила 86,97 рубля (-3,09%). Курс евро опустился до 95,95 рубля (-0,69%).

Согласно данным биржи на 13.12 мск, курс доллара находился на уровне 86,99 рубля (-3,08%).

Фото: Анна Сейтумерова

Сегодня утром курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей также впервые с 28 февраля. По состоянию на 10.09 мск, он понизился до 87,7 рубля, курс евро — до 96,43 рубля.

Дарья Акимова