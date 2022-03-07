Правительство выделит 5 млрд рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза

Правительство выделит из резервного фонда на реализацию комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года» 5 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.



Средства распределят между Минобрнауки — 3 млрд рублей, госкорпорацией «Росатом» и Курчатовским институтом — по 1 млрд рублей.

Напомним, в мае 2021 года в Курчатовском институте при участии Мишустина запустили термоядерную установку токамак Т-15МД, с помощью которой ученые хотят изучить способы получения термоядерной энергии.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в течение 10 лет более 140 млрд рублей на создание нового перспективного источника синхротронного излучения «Сила». Проект «Сила» разрабатывается на базе Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова, входящего в состав Курчатовского института.

Маргарита Головатенко