Советник главы ЦБ Сергей Игнатьев покидает Банк России — он проработал в регуляторе более 20 лет

Советник главы ЦБ РФ Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Игнатьев начал работать ЦБ в 1992 году на посту зампреда главы регулятора. В 1993 году он перешел на пост замминистра экономики, после занимал должности помощника президента и первого замминистра финансов РФ.

Фото: flickr.com

Сергей Игнатьев возглавлял Банк России в 2002—2013 годах, с марта 2013 года перешел на должность советника председателя ЦБ. Входил в совет директоров регулятора.

На прошлой неделе первый зампред Банка России Сергей Швецов покинул свой пост. Свою карьеру он продолжит вне регулятора. Его место займет Владимир Чистюхин, занимавший ранее должность зампреда ЦБ. Ему предстоит курировать работу Департамента стратегического развития финансового рынка, Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Департамента корпоративных отношений.



Татьяна Леухина