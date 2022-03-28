Депутат Госдумы от Татарстана Фаррахов предложил возродить аптечное производство лекарств

В марте 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о возрождении аптечного производства. О законе рассказал подробнее автор инициативы, доктор медицинских наук, депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.



Сегодня по действующим нормам производственные аптеки могут изготавливать лекарства только из фармацевтических субстанций. Провизорам запрещено делать препараты, которые уже зарегистрированы в стране и выпускаются промышленным способом, менять дозировку готового лекарства под конкретного пациента. Такие ограничения практически парализовали работу рецептурных отделов и привели к закрытию таких аптек по всей стране.

В Татарстане было около 60 производственных аптек, а сохранилось только 30, отметил Фаррахов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главная польза таких аптек в том, что там могут делать препараты в крошечных дозировках, предназначенные для маленьких детей. Такие лекарства практически не выпускаются фармкомпаниями, поскольку это нерентабельно. А потребность в таких лекарствах очень высокая, передает «Парламентская газета».

Депутат предложил внести изменения в закон об обращении лекарственных средств. Его принятие важно и для производства ветеринарных препаратов, сейчас этот рынок «лихорадит», поскольку эта отрасль была зависима от импортных лекарств.



Сегодня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заверил, что страна сможет выпускать необходимые лекарства в случае прекращения их импорта иностранными компаниями. В стране есть формулы для производства необходимых препаратов.



Татьяна Леухина