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В апреле в Татарстане ожидается аномально теплая погода

14:35, 23.03.2022 2
В апреле в Татарстане ожидается аномально теплая погода
Фото: Максим Платонов (архив)

В апреле и сентябре жителей Татарстана ожидает аномально теплая погода. В апреле в республике средняя месячная температура воздуха составляет +4,4 градуса, а в сентябре — +11 градусов, но она будет выше нормы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

В период с мая по август температуры прогнозируют в пределах нормы. В мае средняя месячная температура воздуха составляет +13 градусов, в июне — почти +17 градусов, в июле — +19,1 градуса, а в августе — +16,8 градуса.

Фото: Максим Платонов (архив)

В пределах нормы ожидаются и осадки. Исключением станет апрель, в этом месяце показатели составят ниже нормы. Средняя месячная сумма осадков в апреле составляет 32 мм.

Завтра в Татарстане существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +2... +7 градусов. А в пятницу в республике местами пройдет небольшой снег.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:24
    Какая замечательная новость!
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  • Анонимно 15:24
    Весна, погоди, у меня еще рассада не взошла)
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