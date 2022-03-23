В апреле в Татарстане ожидается аномально теплая погода

Фото: Максим Платонов (архив)

В апреле и сентябре жителей Татарстана ожидает аномально теплая погода. В апреле в республике средняя месячная температура воздуха составляет +4,4 градуса, а в сентябре — +11 градусов, но она будет выше нормы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

В период с мая по август температуры прогнозируют в пределах нормы. В мае средняя месячная температура воздуха составляет +13 градусов, в июне — почти +17 градусов, в июле — +19,1 градуса, а в августе — +16,8 градуса.

Фото: Максим Платонов (архив)

В пределах нормы ожидаются и осадки. Исключением станет апрель, в этом месяце показатели составят ниже нормы. Средняя месячная сумма осадков в апреле составляет 32 мм.

Завтра в Татарстане существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +2... +7 градусов. А в пятницу в республике местами пройдет небольшой снег.

Диана Жиленкова