В конкурсе на должность замруководителя исполкома Челнов в области строительства победил Айрат Ганиев

Фото: мэрия Набережных Челнов

В Набережных Челнах победителем конкурса на должность заместителя руководителя исполкома в части строительства, архитектуры и землепользования стал Айрат Ганиев. Об этом сообщили в мэрии города.

Стаж муниципальной службы Ганиева составляет шесть лет. Он работает в мэрии Набережных Челнов с мая 2017 года.

Фото: nabchelny.ru

Конкурс на должность заместителя руководителя исполкома, который будет курировать вопросы строительства, архитектуры и землепользования, был объявлен в начале марта. В феврале этот пост покинул Ильмир Исхаков, спустя некоторое время он занял должность заместителя директора казанского «СМУ-88».



Диана Жиленкова