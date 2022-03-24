В Казани утвердили регламент по постановке на учет и направлению детей в дошкольные организации

В Казани утвердили административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке на учет и направлению детей в дошкольные образовательные организации. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Согласно регламенту, право на внеочередное устройство в организацию имеют дети судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета России, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним категорий жителей страны и другие.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Правом первоочередного устройства в организацию обладают дети-инвалиды или дети, один из родителей которых является инвалидом, дети из многодетных семей, дети сотрудников полиции, военнослужащих по месту жительства их семей и т.д.

Также ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в организации, где обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.



В начале марта сообщалось, что в Татарстане доступность детских садов для детей в возрасте от трех до семи лет увеличилась до 97,36%. По итогам прошлого года этот показатель был на уровне 94%. Как рассказала начальник отдела дошкольного образования Минобрнауки республики Йолдыз Хисамиева, в очереди на места в детсадах находятся более 5,8 тысячи детей.



Диана Жиленкова