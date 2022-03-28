В Казани к началу мая очистят более 21 млн кв. м. дорог от скопившихся за зиму грязи и смета

В Казани к началу мая планируют очистить более 21 млн кв. м улично-дорожной сети от скопившихся за зиму грязи и смета, сообщает мэрия города.



Сейчас в Казани приступают к переоборудованию уборочной техники для работы в летнем режиме — период зимнего содержания дорог завершится 15 апреля. В уборке улиц задействуют 260 единиц техники, в том числе 60 вакуумных и подметально-уборочных машин, 90 поливомоечных машин.

С 1 апреля по 31 мая в городе проведут двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. 23 апреля при благоприятных погодных условиях пройдет общегородской субботник.

В план мероприятий входят уборка дорог общего пользования и дворов, очистка и ремонт контейнерных площадок, посадка деревьев и кустарников, очистка навесов и павильонов ожидания городского транспорта, вывоз мусора, уборка садов, парков, скверов и другие работы.

Маргарита Головатенко