Новости спорта

23:13 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Даниил Медведев обыграл Маррея и вышел в третий круг теннисного турнира в Майами

22:16, 26.03.2022
Даниил Медведев обыграл Маррея и вышел в третий круг теннисного турнира в Майами
Фото: ausopen.com

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами и вышел в его третий круг. Об этом сообщает RT.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина. Матч продлился 1 час 29 минут.

В следующем раунде турнира Медведев встретится с испанским теннисистом Педро Мартинесом-Портеро или с чилийцем Кристьяном Гарином.

В конце февраля Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира. До него эту позицию занимал сербский теннисист Новак Джокович.

Дарья Акимова
Спорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также