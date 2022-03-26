Даниил Медведев обыграл Маррея и вышел в третий круг теннисного турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами и вышел в его третий круг. Об этом сообщает RT.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина. Матч продлился 1 час 29 минут.

В следующем раунде турнира Медведев встретится с испанским теннисистом Педро Мартинесом-Портеро или с чилийцем Кристьяном Гарином.

В конце февраля Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира. До него эту позицию занимал сербский теннисист Новак Джокович.

Дарья Акимова