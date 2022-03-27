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Минздрав о повышенном спросе на лекарства: люди четко шли на ущерб для собственного бюджета

14:45, 27.03.2022
Минздрав о повышенном спросе на лекарства: люди четко шли на ущерб для собственного бюджета
Фото: pixnio.com

Спрос на некоторые препараты вырос в России в 10 раз. Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, это касается и лекарств со сроком годности, в том числе с коротким.

— И люди, покупая эти препараты, четко шли на в том числе ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени. Мы это знаем, — сказал Мурашко.

Фото: Максим Платонов

Что касается препаратов для льготных категорий граждан, то запас есть на более чем 5,5 месяца, пишет «РИА Новости».

Пару дней назад Михаил Мурашко заявил, что в стране производство и поставки лекарственных средств продолжаются в плановом режиме. Он отметил, что запасаться препаратами не нужно.

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