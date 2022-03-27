Житель Татарстана умер от падения на него снега с крыши частного дома

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Высокогорском районе Татарстана мужчина 1954 года рождения скончался после падения на него снега с крыши частного дома по адресу: п. ж/д разъезд Киндери, ул. Станционная, 7, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



Сообщение о происшествии поступило 27 марта в 10:02. Мужчину зажало, он потерял сознание.

К месту направили бригаду скорой помощи, пожарных МЧС России по Татарстану и спасателей Казанского ПСО — филиала ФГКУ ПРПСО МЧС России, а еще сотрудников полиции. К спасению от РСЧС привлекли 14 человек и четыре единицы техники, от МЧС России — девять человек и две единицы техники.

В 10:20 бригада скорой помощи после реанимационных действий констатировала смерть. Спасатели Казанского ПСО извлекли тело и передали его правоохранителям.

На этой неделе в Бугульме прокуратура начала проверку после падения снега с крыши на детей. Пострадали мальчик 2015-го и девочка 2019 годов рождения. Дети получили травмы головы. Их госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ.

Маргарита Головатенко