В Бугульме снег с крыши упал на двоих детей — прокуратура начала проверку

Фото: прокуратура РТ

В Бугульме утром 24 февраля возле дома 10 на улице Циолковского снег упал с крыши на детей. Пострадали мальчик 2015 и девочка 2019 годов рождения. По данному факту Бугульминская городская прокуратура начала проверку, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Дети получили травмы головы. Их госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ. На место происшествия выезжал прокурор города Артем Кривоносов.



Управление домом, откуда произошел сход снега с крыши, осуществляется ООО УК «Антей». Прокуратура уже вносила в адрес руководителя компании представление с требованием очистить крышу указанного дома от снега и наледи.

Фото: прокуратура РТ

Надзорное ведомство даст правовую оценку работе коммунальных служб. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура РТ

Похожий инцидент произошел в этом месяце в селе Песчаные Ковали Лаишевского района Татарстана — снег едва не упал на маленьких детей. Прокуратура проводит проверку по данному факту.

