В Татарстане сегодня мокрый снег и до -5 градусов
В Татарстане в понедельник, 28 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Максимальная температура воздуха днем 0..-5 градусов. Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, днем до 14 м/с.
Днем в Татарстане местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица, местами сильная.
В следующем месяце в Татарстане установится аномально теплая погода. В апреле в республике средняя месячная температура воздуха составляет +4,4 градуса, но она будет выше нормы, предупредили в Гидрометцентре РТ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым