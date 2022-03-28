В Татарстане сегодня мокрый снег и до -5 градусов

В Татарстане в понедельник, 28 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем 0..-5 градусов. Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, днем до 14 м/с.



Днем в Татарстане местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица, местами сильная.

Фото: Максим Платонов

В следующем месяце в Татарстане установится аномально теплая погода. В апреле в республике средняя месячная температура воздуха составляет +4,4 градуса, но она будет выше нормы, предупредили в Гидрометцентре РТ.



Маргарита Головатенко