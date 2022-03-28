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В Татарстане сегодня мокрый снег и до -5 градусов

05:20, 28.03.2022
В Татарстане сегодня мокрый снег и до -5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане в понедельник, 28 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем 0..-5 градусов. Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, днем до 14 м/с.

Днем в Татарстане местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица, местами сильная.

Фото: Максим Платонов

В следующем месяце в Татарстане установится аномально теплая погода. В апреле в республике средняя месячная температура воздуха составляет +4,4 градуса, но она будет выше нормы, предупредили в Гидрометцентре РТ.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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