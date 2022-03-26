В Татарстане готовятся к паводку — видео

В Татарстане готовятся к паводку. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В деревне Старый Альметьевск жители каждую весну встречают с опасением. В апреле 2012 года река Зай вышла из берегов, и вся деревня осталась под водой. Один из местных жителей также вспоминает 1979 год, когда вода разлилась по всему Старому Альметьевску. По его словам, главное, чтобы не наступило резкое потепление.

В случае разлива воды в Альметьевском районе Татарстана под угрозу подтопления попадут около 600 домов в семи населенных пунктах. Однако, по мнению начальника поисково-спасательного поста Альметьевска, погодные условия позволяют этого избежать. В Бугульминском районе в зоне риска находятся три населенных пункта. Поэтому здесь готовят технику и специалистов на худший сценарий паводка.

Этой весной в МЧС и Гидрометцентре Татарстана прогнозируют напряженный сценарий паводка и предлагают всем службам и муниципальным районам республики уже сейчас перейти в режим повышенной готовности. Подробнее — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова