«Вода чуть выше каблука — приезжайте, откачивайте»: как Татарстан готовится к весеннему паводку

Фото: Максим Платонов

Нынешняя слишком снежная зима в Татарстане может стать причиной непростого периода весеннего таяния снега, так как высота снежного покрова превысила средние многолетние значения. В МЧС и Гидрометцентре прогнозируют напряженный сценарий паводка и предлагают всем службам и муниципальным районам Татарстана уже сейчас перейти в режим повышенной готовности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Развитие и течение паводка определит погода

Прошлогодний паводок не прошел бесследно для 20 районов республики: было затоплено восемь грунтовых дорог и девять низководных мостов, большая вода добралась до трех домов и 206 дворов в селах и деревнях. В зоне сильного затопления в ближайшие недели могут оказаться более 200 домов, около 20 мостов и ряд значимых соцобъектов. Опасение специалистов вызывает и состояние почти 160 гидротехнических сооружений (ГТС) — им нужен срочный ремонт, а 11 из них и вовсе находятся в аварийном состоянии.

Каким все же будет паводок — бурным и разрушительным или вялотекущим, а значит, не вызывающим проблем, будет зависеть только от погоды. Как отметил на брифинге глава татарстанского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Захаров, если изменение погоды будет носить плавный сценарий — днем плюсовая, а ночью отрицательная температура, то чрезвычайные ситуации республики не грозят. И напротив, если на территорию региона придет теплый циклон с дождями, то негативный прогноз себя оправдает.

По подсчетам метеорологов, уровень увлажнения почвы сейчас составляет порядка 80%, значит, у нее еще есть запас в 20% для принятия талой воды. Если прошлой достаточно морозной зимой земля местами промерзала на 1 метр, то в этом году этот уровень меньше — в среднем в 2 раза (58% от нормы). Толщина льда в водоемах республики тоже заметно поубавилась в сравнении с данными 2021 года и составляет от 7 до 40 см, местами до 60 — это от 24 до 90% средних многолетних значений, сообщил главный метеоролог Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Сейчас высота снежного покрова уже поубавилась и составляет в среднем по региону 45 см (максимальная высота снега зимой достигала 68 см, — прим. ред.), и все же этот показатель на 12 см выше нормы. Кроме того, ситуацию усугубляет высокая влажность снежного покрывала на территории региона — в среднем это 135%. Больше всего — 147% запасов воды в снеге — наблюдается в Кайбицах, Дрожжаном и Тетюшах.

С учетом всех этих и других показателей, при нормальном развитии весеннего процесса максимальный уровень воды весеннего половодья в большинстве водотоках ожидается около и выше средних многолетних значений — от 20 см до 60, привел прогнозные данные Сергей Захаров.

Вскрытие рек в республике, по подсчетам метеорологов, может начаться уже в конце третьей декады марта. Наиболее активно ото льда водоемы начнут избавляться в первую неделю апреля. Это, как подчеркнул спикер, на три дня раньше, чем в предыдущие годы. Ледохода на Свияге можно ждать с 29 марта по 3 апреля, на Кубне — с 3 по 6 апреля, на Казанке — с 4 по 9 апреля, на Шешме — с 3-го по 8-е число.

— Полное очищение поверхности Куйбышевского водохранилища ото льда ожидается в период с 22 по 27 апреля, что на три дня раньше нормальных сроков. Отметка воды в районе Услона составляет 50—47 см, что ниже на 5 см отметки прошлого года и выше средних многолетних значений на 118 см. Отметка горизонта воды в Нижнекамском водохранилище на 23 марта — 63—25, что выше отметки прошлого года на 3 см и выше средних многолетних — на 65 см, — сообщил Захаров.

По прогнозам татарстанской метеослужбы, максимальный уровень воды, который этой весной может привести к опасным явлениям, может случиться в районе села Чутеево, расположенном рядом с рекой Кубней, — здесь уровень воды может достичь 440 см по Балтийской шкале высот, а в реке Карла — и вовсе 590. Под пристальным контролем в эти дни будут Казанка в районе Арска и Берсут возле Урманчеево, Анзирки и Оболдуевки.

Что касается погоды на ближайшие дни, то, как отметил Захаров, особого тепла жители Татарстана не дождутся — в регион вновь придут снежные осадки и сильный ветер. 24 марта днем столбик термометра может подняться до отметки в +7 градусов, осадков не будет. А с пятницы и до конца марта может идти мокрый снег, дневная температура в среднем составит от 0 до +5, ночью — минус 1—6 градусов, также прогнозируются сильный ветер и метель. А вот в апреле, считает Захаров, температура воздуха ожидается выше нормы.

«Административную практику тоже никто не отменял»

В ближайшие 3—4 недели держать ухо востро предстоит республиканским службам ГО и ЧС, а также МЧС. Даже несмотря на то, что подготовка к весеннему таянию снега и льда началась еще в сентябре, а в превентивные мероприятия было вложено более 726 млн рублей (в 2020 году — 1,9 млрд рублей), экстренные службы не исключают, что пострадать от паводка могут более 200 населенных пунктов — как отметил в своем докладе замглавы ГО и ЧС РТ Николай Суржко, больше остальных может достаться поселениям на Кубне, Карле и Малом Черемшане.

Кайбицкий район, где протекает Кубня, чаще других вызывает сегодня опасения. И они вполне оправданны: мост через реку — в аварийном состоянии, к тому же на днях разберут и временно возведенный его объезд в виде земляной насыпи, чтобы он не стал причиной затопления села Турминское. В итоге село будет отрезано от связи с райцентром и лишится прямого дорожного сообщения с 11 населенными пунктами, при этом объездной путь составит более 140 км.

Похожая ситуация и в селе Качелино Арского района — его жители ждут строительства автодороги и моста через реку уже много лет, однако проблема, которая поднимается ежегодно, до сих пор не решена, подчеркнул Суржко.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Под особым контролем на период паводка будут еще пять низководных мостов в четырех районах Татарстана, которые затапливаются практически ежегодно.

Николай Суржко несколько раз указал на нерасторопность районных властей при подготовке к паводку даже с учетом тревожных прогнозов. Он подчеркнул, что необходимое чернение льда — это одно из действенных и самых дешевых средств борьбы с ледовыми заторами — выполнено всего на 41%: лишь в 17 районах на 26 из 63 затороопасных участках. Традиционно для устранения заторов специалисты ГО и ЧС прибегнут еще к одной практике — будут взрывать лед. Заявки на взрывные работы уже подали 13 районов.

Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин отметил: чтобы избежать несчастных случаев и прочих ЧС необходимо проводить активную работу с населением, в первую очередь с рыбаками:

— Задействованные силы и средства, они не три копейки стоят — это серьезные затраты государственных средств, а люди подвергают себя, других людей, которые их потом спасают, риску здоровья и жизни. Поэтому разъяснительную работу никто не отменял. Понятно, рыбаки — люди азартные, сложно их остановить, но предупредительную работу надо проводить. И не только предупредительную — есть наказания, административную практику тоже никто не отменял.

Вместо мостов — объездные пути

О готовности мостов и автодорог противостоять весенним природным явлениям доложил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов. Он отметил, что мостовые сооружения на федеральных дорогах — их 120 единиц — готовы на 100%. Готовность тех, что располагаются на трассах республиканского значения, — 99%.

В Татарстане насчитывается 11 зыбких, требующих ремонта и потенциально опасных мостов. И до конца паводка возле них будет организовано круглосуточное дежурство, заверил министр. Передвижение еще по нескольким мостовым переправам будет и вовсе закрыто, чтобы избежать несчастных случаев. Это мосты у села Арла в Буинском районе и опять же через реку Кубню. Для связи с районными центрами для жителей предусмотрены объездные пути.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Не менее сложная обстановка складывается в период паводка и рядом с плотинами — их в Татарстане насчитывается 111. Следить за их состоянием в течение месяца будут специалисты дорожных служб и МЧС.

Как отметил министр экологии Татарстана Александр Шадриков, ожидаемый паводок в Волжско-Камском каскаде по прогнозу будет близок к значениям прошлого года, а Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища готовы к его прохождению — уровень воды в них поддерживается на отметке в 50 м по Балтийской системе. По прогнозным расчетам Росводохранилища, добавил Шадриков, к 10 апреля уровень воды возле Казани поднимется до отметки 51,1 по Балтийской системе.

«В сельской местности всегда сами спасали себя»

— Много делается, но с погодой предугадать очень сложно. Если, по нашим подсчетам, будет вялотекущие дневные и ночные температуры, я думаю, мы особых проблем с половодьем не испытаем. Самое главное, есть понимание во всех районах, во всех министерствах. В сельской местности всегда сами спасали себя — обводные каналы, вовремя убирали снег, конечно, если абсолютно ничего не делать, то придомовую территорию подтопит. Когда мы росли, не было интернета, некому было пожаловаться, поэтому брали лопату в руки — и айда, вперед, родители нас заставляли. А сейчас — «приезжайте, спасайте, вода чуть выше каблука — приезжайте, откачивайте». Конечно, мы обязаны это делать, никто не будет отказываться. Но такую работу «спасай себя», к сожалению, сегодня начали забывать, — заявил глава республиканского управления МЧС России Рафис Хабибуллин.

Он вслед за вице-премьером также предостерег любителей зимней рыбалки от выхода в этот период на лед. В основном больше всего на промысел выходят жители 10 районов — Мензелинского, Нижнекамского, Зеленодольского и других. Из-за них в период паводка спасателям приходиться нести вахту круглосуточно, посетовал Хабибуллин.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Применение административных мер иногда отрезвляет наших рыбаков, добавил он с намеком, что тех, кто будет игнорировать правила безопасности в сложный период половодья, будут наказывать штрафами.

Ангелина Панченко