Минцифры России запустит сайт с идеями по мере поддержки ИТ-отрасли

Глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал, что ведомство в рамках «Госуслуг» запустит сайт, где будут собраны все идеи по мерам поддержки ИТ-отрасли. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам министра, это произойдет примерно через неделю. Он отметил, что на портале можно будет отслеживать статус реализации данных мер. Шадаев считает, что это обеспечит полную прозрачность бюрократической борьбы в таком направлении.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Шадаев заявил, что в правительстве находится проект по отсрочке от армии для ИТ-специалистов. Ее получат сотрудники аккредитованных компаний, имеющие профильное или тесно связанное с ИТ-специальностями образование.



Дарья Акимова