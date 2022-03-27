На восстановление воинских захоронений в Татарстане выделят 12,3 млн рублей

В Татарстане в 2022 году выполнят работы по обустройству и восстановлению воинских захоронений, на это из бюджетов России и Татарстана потратят 12,3 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.



Согласно документам, работы проведут на кладбище «Арское» в Казани и на отдельных могилах в селах Верхнеуслонского района.



На кладбище «Арское» планируют заменить 275 мемориальных тумб и облицевать два памятника гранитом. На эти цели выделили 9,9 млн и 2 млн рублей соответственно.

В Верхнеуслонском районе:

восстановят могилу младшего сержанта В.С. Труханова (погиб 24 августа 1942 года) — на это потратят 72 тысячи рублей;

установят мемориальный знак на могиле летчика Д.А. Шпигуна (погиб 11 февраля 1944 года при перегоне военного самолета из Свердловска на фронт) — 140,8 тысячи рублей.

установят мемориальный знак на братской могиле летчиков В.П. Евсеева, А.И. Завьялова и А.А. Сурова (погибли 16 февраля 1942 года при перелете из Чистополя на фронт) — 140,8 тысячи рублей.

Заказчик — ГКУ «Главинвестстрой Татарстана». Подать заявку можно до 4 апреля, поставщика определят 6 апреля.

Маргарита Головатенко