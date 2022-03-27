Татарстан потратит на строительство образовательной организации в Высокогорском районе 206,3 млн рублей

На строительство образовательной организации на 140 мест в деревне Чернышевка в Высокогорском районе Татарстана из бюджета республики выделят 206,3 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Согласно документам, на первом этаже здания должны расположиться медицинский блок, пищеблок, помещение сортировки грязного белья, электрощитовая, кабинеты и санузлы для персонала, зал физкультурных занятий. На этом этаже будут групповые для нескольких возрастных групп.



От подрядчика требуется выполнить строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установить оборудование. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой Татарстана». Подать заявку можно до 4 апреля, подрядчика определят 6 апреля.

До этого ГКУ «Главинвестстрой РТ» объявило тендер на выполнение капитального ремонта в двух учреждениях дополнительного образования, трех домах культуры и музее. Стоимость контракта составляет 161 миллион рублей.

Маргарита Головатенко