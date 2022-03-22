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Песков опроверг сообщения о «трудовых лагерях» для беженцев с Украины в России

22:59, 22.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Песков опроверг сообщения о «трудовых лагерях» для беженцев с Украины в России
Фото: vk.com/dnr_online_su

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «фейком» сообщения о «трудовых лагерях» для беженцев с Украины в России. Об этом он заявил в интервью CNN.

Комментируя спецоперацию РФ на Украине он подчеркнул, что России было очевидно, что Украина намеревалась сама начать военную операцию против Донбасса, пишет ТАСС.

Российским военным запрещено причинять вред гражданским.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

По последним данным Минобороны РФ, из Мариуполя за минувшие сутки эвакуировали более 68 тысяч человек. За сутки с Украины, ЛНР, ДНР без участия Киева российская сторона эвакуировала более 19,4 тысячи человек. С начала проведения специальной военной операции в Россию эвакуировали уже 366 182 человека, из которых 77 062 — дети.

Татьяна Леухина
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