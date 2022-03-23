Песков: закон о наказании за фейки о Вооруженных силах России соответствует ситуации информационной войны

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России полностью соответствует ситуации тотальной информационной войны, в которой оказалось российское государство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Есть положения закона, он достаточно жесткий, но, с другой стороны, он полностью соответствует той ситуации тотальной информационной войны, жесточайшей информационной войны, в которой оказалась наша страна, — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

В начале месяца президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. В случае если ложные сведения повлекли тяжкие последствия, виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за ложную информацию о любых государственных органах России, которые действуют за рубежом. За это грозит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей штрафа либо до трех лет лишения свободы.

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Диана Жиленкова