Силуанов заявил, что россиянам не нужно беспокоиться за свои сбережения в банках

Россиянам рекомендуется хранить деньги в банках для сохранности сбережений. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

— В условиях повышения процентной ставки Центральным банком сбережения в рублях стали даже очень привлекательными. Проценты по депозитам в банках составляют около 20 и более процентов, — сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Силуанов напомнил, что государство разработало механизм гарантирования сбережений, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россияне в течение 2022 года смогут покупать в уполномоченных банках золотые слитки и другие драгоценные металлы за наличную валюту. Как рассказали «Реальному времени» эксперты, после этого интерес населения к приобретению золотых слитков вырос. Подробности — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина