На пути следования пригородных поездов из Казани введут дополнительную остановку
По многочисленным обращениям пассажиров с 17 февраля на пути следования пригородных поездов Казань — Кизнер — Казань на остановочном пункте «804 километр» вводится дополнительная остановка, сообщает Миндортранс Татарстана.
- Пригородный поезд №6923 сообщением Кизнер — Казань отправится со станции Кизнер в 9:32, прибудет на станцию Казань в 11:47. Время проследования по «о. п. 804 км» 11.:07 — 11:08.
- Пригородный поезд № 6926 сообщением Казань — Кизнер отправится со станции Казань в 16:14, прибудет на станцию Кизнер в 20:28. Время проследования по «о. п. 804 км» 16:42 — 16:43. В расписании указано местное время.
Напомним, с 1 января изменился маршрут электричек Казань — Паратск и Бирюли — Паратск. Оба маршрута сократились до станции Васильево.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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