Ростуризм: из-за рубежа в Россию вернулись более 85 тысяч туристов

Фото: Максим Платонов (архив)

Туроператоры вернули в Россию 90% всех организованных туристов — это более 85 тысяч человек. Речь идет о путешественниках, находившихся за границей в момент появления трудностей с авиасообщением, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, по-прежнему находятся за рубежом еще порядка 5,5 тысячи организованных туристов. Из них около 4 тысяч человек остаются в Египте. Также россияне находятся в ОАЭ, Турции, на Мальдивах и в Таиланде, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала организациям предостережения из-за публичных заявлений о росте цен на авиабилеты. Подобные прогнозы уже опубликовали в СМИ «ВТБ Капитал» и Национальное рейтинговое агентство. Так, сообщения о росте цен способствуют повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка в целях наращивания объемов продаж.

Диана Жиленкова