Минниханов: вопросы сохранения культурного наследия — один из главных приоритетов государственной политики

В Татарстане вопросы сохранения, изучения и преумножения культурного наследия являются одним из главных приоритетов государственной политики. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов.

По его словам, в настоящее время Россия испытывает колоссальное давление со стороны Запада. Каждый день осуществляются информационные атаки, участилось распространение ложной информации, которая очерняет страну и ее народ.

— Чтобы сохранить нашу государственность, независимость, право на жизнь, опираясь на наши традиции и духовность, мы должны быть едины. Россия всегда была сильна культурными традициями, — заявил президент Татарстана.

Также он назвал символичным то, что 2022-й объявлен российским президентом Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России. Минниханов напомнил и о проекте «Пушкинская карта». По его словам, республика оказалась лидером среди регионов страны по числу проданных билетов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, в прошлом году в рамках проекта «Пушкинская карта» татарстанцы чаще всего посещали Татарский государственный академический театр им. Галиаскара Камала, Казанский академический русский Большой драматический театр им. В.И. Качалова и Татарскую государственную филармонию имени Г. Тукая.

Диана Жиленкова