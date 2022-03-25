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Лавров заявил, что России на Западе объявили гибридную войну

12:41, 25.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Лавров заявил, что России на Западе объявили гибридную войну
Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе России объявили настоящую тотальную, гибридную войну. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Лаврова, цели этой политики состоят в том, чтобы уничтожить российскую экономику и саму страну в целом. Он добавил, большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желают заниматься игрой в одни ворота на мировой арене, на них оказывается высокое давление.

Лавров отметил, что Россия не будет самоизолироваться, а продолжит работать со своими союзниками и партнерами. По его словам, РФ работает со странами всех континентов.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Группы семи (G7) договорились проводить постоянную ревизию санкций против России и готовы принять новые ограничительные меры в случае необходимости. Они призывают Россию немедленно вывести войска с Украины и организовать дополнительные гуманитарные коридоры.

Дарья Акимова
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