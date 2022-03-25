Лавров заявил, что России на Западе объявили гибридную войну

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе России объявили настоящую тотальную, гибридную войну. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Лаврова, цели этой политики состоят в том, чтобы уничтожить российскую экономику и саму страну в целом. Он добавил, большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желают заниматься игрой в одни ворота на мировой арене, на них оказывается высокое давление.

Лавров отметил, что Россия не будет самоизолироваться, а продолжит работать со своими союзниками и партнерами. По его словам, РФ работает со странами всех континентов.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Группы семи (G7) договорились проводить постоянную ревизию санкций против России и готовы принять новые ограничительные меры в случае необходимости. Они призывают Россию немедленно вывести войска с Украины и организовать дополнительные гуманитарные коридоры.



Дарья Акимова