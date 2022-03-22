УНИКС заключил соглашение с форвардом сборной Хорватии Шакичем

Казанский баскетбольный клуб УНИКС заключил соглашение с 33-летним форвардом сборной Хорватии Желько Шакичем (204 см, 106 кг). Контракт подписан до конца сезона-2021/22, сообщили в пресс-службе клуба.



В этом году баскетболист в составе саратовского «Автодора» провел 14 игр и набрал в чемпионате Единой Лиги ВТБ в среднем 8,6 очка, 4,8 подбора, 2,2 передачи, 0,6 перехвата за 26,14 минуты игрового времени.

Средняя статистика Шакича в 12 матчах Кубка ФИБА-Европа — 12,8 очка, 5,5 подбора, 2,5 передачи, 0,8 перехвата за 26,6 минут на паркете.

Ранее соглашение с УНИКСом подписал чемпион Евролиги в составе ЦСКА Иван Лазарев. Контракт тоже рассчитан до конца сезона-2021/22.

Маргарита Головатенко