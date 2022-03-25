Роспотребнадзор смягчил санитарные ограничения по COVID-19 в образовательных учреждениях

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор с учетом изменившейся ситуации с распространением COVID-19 смягчил ряд санитарных требований в образовательных и социальных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, отменены требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, о соблюдении социальной дистанции не менее полутра метра при проведении аттестации, предъявлении медицинской справки для посещения ребенком учреждения в случае его контакта с зараженным COVID-19, а также по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.

Кроме того, разрешается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, увеличение загрузки летних лагерей до 100% и посещение детских социальных организаций посторонними.

Фото: Максим Платонов

Накануне Минпросвещения России допустило отмену ограничения по загрузке детских лагерей в 75%. В министерстве отметили, что эта мера позволит значительно увеличить охват организованным отдыхом и оздоровлением детей внутри страны.

Дарья Акимова