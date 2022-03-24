Южная Корея запустила ряд ракет в сторону Японского моря в ответ на действия КНДР

Южная Корея запустила ряд баллистических и крылатых ракет в сторону Японского моря в ответ на пуск ракеты КНДР. Об этом сообщает RT.

Сегодня утром стало известно, что Северная Корея пустила в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету большой дальности. Отмечается, что это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году. Они уже проводились 27 февраля, 5 и 16 марта из района аэропорта Сунан.

По данным Минобороны Японии, ракета, запущенная КНДР, находилась в полете почти 70 минут и пролетела около 1,1 тысячи км. Затем она упала в пределах японской исключительной экономической зоны в Японском море.

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Накануне в Китае отреагировали на успешное применение Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Они назвали это «пощечиной» НАТО.

Дарья Акимова