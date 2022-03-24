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В Казани в среду произошло 261 ДТП

07:41, 24.03.2022
В Казани в среду произошло 261 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В Казани 24 марта произошло 261 ДТП, в шести из них пострадали люди. Случились четыре наезда на пешеходов и два столкновения.

Трех водителей задержали в пьяном состоянии, еще у стольких же водителей не было прав управления транспортом.

В отделы полиции доставили трех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД Казани.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани во вторник, 22 марта, произошло 208 ДТП, в трех из которых пострадали люди.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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