В Казани в среду произошло 261 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани 24 марта произошло 261 ДТП, в шести из них пострадали люди. Случились четыре наезда на пешеходов и два столкновения.

Трех водителей задержали в пьяном состоянии, еще у стольких же водителей не было прав управления транспортом.

В отделы полиции доставили трех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД Казани.



Фото: realnoevremya.ru

В Казани во вторник, 22 марта, произошло 208 ДТП, в трех из которых пострадали люди.

Маргарита Головатенко