Исследование: 4 из 10 россиян одобряют смертную казнь

43% жителей России одобряют смертную казнь. Это на четверть меньше, чем в 2009 году. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно результатам опроса, россияне считают, что такая мера может быть не только наказанием, но и служить для профилактики преступлений. Против нее выступили 37% участников опроса. Объясняется этот выбор возможными судебными ошибками и принципами гуманизма.

Фото: Олег Тихонов

Отмечается, что мужчины поддерживают смертную казнь чаше женщин (48% против 34%). Также за такую меру граждане старше 45 лет высказываются чаще, чем респонденты до 34 лет (55% против 36%).

По данным за 2006 год, смертную казнь поддерживали 55% россиян, в 2007 году — 59%, а в 2009-м — 56%.

На прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия может отменить мораторий на смертную казнь после выхода РФ из Совета Европы. По его словам, санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели.



Диана Жиленкова