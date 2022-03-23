Предприниматели Татарстана пожаловались на невозможность покупки сахара и муки

Предприниматели Татарстана направили в адрес Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей жалобы на невозможность покупки товаров, необходимых для предпринимательских нужд — сахара, муки, кассовой ленты и так далее. Доля таких жалоб составила 11%, отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена РТ.



Всего с 1 по 23 марта на горячую линию поступило 157 устных и 29 письменных обращений от предпринимателей. Больше всего жалоб пришлось на вопросы получения мер финансовой поддержки (25%), проведения контрольно-надзорных мероприятий (24%) и просьбы оказать содействие в разрешении споров между хозяйствующими субъектами по договорам лизинга, поставки и оказания услуг в связи с отказом платить за оказанные работы (20%).

10% обращений составили предложения по поддержке предпринимательского сообщества, столько же обращений поступило по иным вопросам.

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При поддержке Татарстана Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций закупил большие объемы муки, сахара, растительного масла для производителей социально значимых товаров.

Маргарита Головатенко