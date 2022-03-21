В Татарстане капитально отремонтируют 15 поликлиник за 247 миллионов рублей
На капитальный ремонт поликлиник Татарстана выделят 246,9 млн рублей из республиканского и федерального бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Заказчик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Подать заявку можно до 24 марта, подрядчика выберут 28 марта. Работы должны начаться с момента заключения контракта и закончиться 30 ноября 2022 года.
В списке объектов на капитальный ремонт находятся:
- Поликлиника ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница» в пгт. Аксубаево по ул. Мазилина, 41.
- Поликлиники ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» в пгт. Алексеевское по ул. Куйбышева, 85.
- Клинико-диагностическая поликлиника ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» в пгт. Алексеевское по ул. Куйбышева, 85.
- Поликлиника ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница», в селе Верхний Услон по ул.Медицинский городок, 21.
- Корпус №3 поликлиники ГАУЗ «Заинская центральная районная больница» в Заинске по ул. Комсомольская, 52.
- Корпус №1 женской консультации ГАУЗ «Заинская центральная районная больница» в Заинске по ул. Комсомольская, 52.
- Поликлиника №1 ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» в Зеленодольске по ул. Энгельса, 25.
- Поликлиника ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница» в селе Большие Кайбицы по ул. Гисматуллина, 1.
- Женская консультация ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница» в селе Большие Кайбицы по ул. Гисматуллина, 1.
- Поликлиника ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница» в Кукморе по ул. Ворошилова, 24.
- Поликлиника медико-санитарной части ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница» в Лениногорске по ул. Горького, 36-1.
- Поликлиника ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница» в Мамадыше по ул. Ленина, 105.
- Поликлиника ГАУЗ «Тюлячинская центральная районная больница» в селе Тюлячи, по ул. Ленина, 35, корпус А.
- Детская поликлиника ГАУЗ «Тюлячинская центральная районная больница», в селе Тюлячи по ул. Ленина, 35, корпус Б.
- Врачебная амбулатория ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», в селе Шугурово, по ул. Горького, 4, строение 2.
Исполнитель обязуется осуществить комплекс отделочных и демонтажных работ, ремонт кровли, систем отопления и водоснабжения, а также замену дверей и окон.
В январе стало известно, что на 2022 год в Татарстане запланирован ремонт сразу нескольких больниц стоимостью более 913 миллионов рублей из бюджета республики. В этот список вошли: Набережно-Челнинская инфекционная больница, детская городская больница с перинатальным центром (ДГБ с ПЦ) в Нижнекамске, лечебный корпус №2 Госпиталя для ветеранов войн в Казани, а также Казанские горбольницы №2 и №16.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым