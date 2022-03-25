Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +6 градусов
В пятницу, 25 марта, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Утром, днем местами небольшой мокрый снег.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит 1-6 градусов тепла. В Казани ожидается от +3 до +5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +2 до +6 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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