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Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +6 градусов

05:27, 25.03.2022
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 25 марта, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Утром, днем местами небольшой мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит 1-6 градусов тепла. В Казани ожидается от +3 до +5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +2 до +6 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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